Benarkah Air Laut Memanas pada Hari Kiamat? Alquran dan Sains Beri Jawabannya

Ilustrasi Alquran dan sains ungkap air laut memanas pada hari kiamat kelak. (Foto: Istimewa/Worldatlas)

ALQURAN dan sains mengungkap fakta air laut memanas pada hari kiamat kelak. Lautan luas menjadi bagian anugerah dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke bumi.

Di dalam kitab suci Alquran tertulis tentang laut beserta kehidupannya, termasuk nasib laut di hari kiamat. Seluruh airnya memanas, tidak ada yang bisa memadamkannya.

Lantas apa maksud laut akan memanas di hari kiamat nanti? Padahal airnya terbentang sangat luas, dan tetesan airnya pun tidak pernah terhitung.

Dihimpun dari "Buku Pintar Sains Dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah' karya Dr Nadiah Thayyarah, terdapat salah satu ayat di dalam Alquran yang menegaskan bahwa kelak air laut akan memanas.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ

"Dan laut yang di dalam tanahnya ada api." (QS At Tur: 6)