Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Benarkah Air Laut Memanas pada Hari Kiamat? Alquran dan Sains Beri Jawabannya

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |09:03 WIB
Benarkah Air Laut Memanas pada Hari Kiamat? Alquran dan Sains Beri Jawabannya
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap air laut memanas pada hari kiamat kelak. (Foto: Istimewa/Worldatlas)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap fakta air laut memanas pada hari kiamat kelak. Lautan luas menjadi bagian anugerah dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke bumi.

Di dalam kitab suci Alquran tertulis tentang laut beserta kehidupannya, termasuk nasib laut di hari kiamat. Seluruh airnya memanas, tidak ada yang bisa memadamkannya.

Info grafis kejadian besar sebelum kiamat. (Foto: Okezone)

Lantas apa maksud laut akan memanas di hari kiamat nanti? Padahal airnya terbentang sangat luas, dan tetesan airnya pun tidak pernah terhitung.

Dihimpun dari "Buku Pintar Sains Dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah' karya Dr Nadiah Thayyarah, terdapat salah satu ayat di dalam Alquran yang menegaskan bahwa kelak air laut akan memanas.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ

"Dan laut yang di dalam tanahnya ada api." (QS At Tur: 6) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement