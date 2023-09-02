Viral Wanita Menangis Usai Abang Ojol Kembalikan Uang Bayaran, Masya Allah Alasannya Bikin Terharu

VIRAL video yang menayangkan seorang wanita menangis karena abang ojol (ojek online) tidak mau dibayar. Alasannya ternyata bikin terharu banget.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @rania28libra, terlihat penumpang wanita itu diantar driver ojol yang menggunakan motor putih serta berpakaian jaket dan helm hijau.

Ketika penumpang wanita ini sampai di tempat tujuan, pengemudi ojol tersebut bertanya jumlah saldo uang elektronik yang biasa dipotong saat membayar pesanan.

Driver ojol itu memiliki niat mengembalikannya kepada penumpang. Dia berniat memberikan perjalanan gratis kepada para pelanggannya, terutama pada hari Jumat Berkah.

Penumpang wanita tersebut pun terkejut dan menolak uang pengembalian yang ditawarkan pengemudi ojol. Tapi, pengemudi ojol itu berkeras mengembalikan uang digital tersebut, hingga akhirnya mengusulkan menyumbangkan uang tersebut ke panti asuhan jika si penumpang wanita tidak ingin dikembalikan uangnya.

Penumpang bernama Rania ini pun sangat terharu melihat tindakan mulia pengemudi ojol tersebut. Dia akhirnya tidak kuasa menahan air mata.