Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Wanita Menangis Usai Abang Ojol Kembalikan Uang Bayaran, Masya Allah Alasannya Bikin Terharu

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |13:03 WIB
Viral Wanita Menangis Usai Abang Ojol Kembalikan Uang Bayaran, Masya Allah Alasannya Bikin Terharu
Viral haru abang ojol kembalikan uang bayaran. (Foto: TikTok @rania28libra)
A
A
A

VIRAL video yang menayangkan seorang wanita menangis karena abang ojol (ojek online) tidak mau dibayar. Alasannya ternyata bikin terharu banget.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @rania28libra, terlihat penumpang wanita itu diantar driver ojol yang menggunakan motor putih serta berpakaian jaket dan helm hijau.

Viral haru abang ojol kembalikan uang bayaran. (Foto: TikTok @rania28libra)

Ketika penumpang wanita ini sampai di tempat tujuan, pengemudi ojol tersebut bertanya jumlah saldo uang elektronik yang biasa dipotong saat membayar pesanan.

Driver ojol itu memiliki niat mengembalikannya kepada penumpang. Dia berniat memberikan perjalanan gratis kepada para pelanggannya, terutama pada hari Jumat Berkah.

Penumpang wanita tersebut pun terkejut dan menolak uang pengembalian yang ditawarkan pengemudi ojol. Tapi, pengemudi ojol itu berkeras mengembalikan uang digital tersebut, hingga akhirnya mengusulkan menyumbangkan uang tersebut ke panti asuhan jika si penumpang wanita tidak ingin dikembalikan uangnya.

Penumpang bernama Rania ini pun sangat terharu melihat tindakan mulia pengemudi ojol tersebut. Dia akhirnya tidak kuasa menahan air mata. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Viral Haru Viral Ojol Ojol Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement