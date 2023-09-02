Olimpiade Sains Nasional 2023, Madrasah Malang Sabet 10 Medali

OLIMPIADE Sains Nasional 2023 telah digelar di Bogor. Banyak kejutan terjadi, salah satunya prestasi yang diukir siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang. Mereka berhasil membawa pulang 10 medali.

"Alhamdulillah, MAN 2 Kota Malang meraih 1 emas, 4 perak, 3 perunggu, dan 2 penghargaan khusus. Jadi total ada 10 penghargaan yang dibawa pulang pada OSN 2023," ungkap Kepala MAN 2 Kota Malang Samsudin, seperti dikutip dari Kemenag.go.id, Ahad (3/9/2023).

Ia bersyukur dan memberikan apresiasi atas kerja keras para siswa serta pendamping yang tergabung dalam Tim Olimpiade. Prestasi ini juga tidak terlepas dari doa restu dan dukungan seluruh guru dan tenaga kependidikan.

"Semoga prestasi ini membawa keberkahan dan kebangaan bagi anak-anak, untuk madrasah, serta Kemenag," ujar Samsudin.