HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Olimpiade Sains Nasional 2023, Madrasah Malang Sabet 10 Medali

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |16:03 WIB
Olimpiade Sains Nasional 2023, Madrasah Malang Sabet 10 Medali
Ilustrasi madrasah Malang sabet 10 medali di Olimpiade Sains Nasional 2023. (Foto: Dok Kemenag)
OLIMPIADE Sains Nasional 2023 telah digelar di Bogor. Banyak kejutan terjadi, salah satunya prestasi yang diukir siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang. Mereka berhasil membawa pulang 10 medali. 

"Alhamdulillah, MAN 2 Kota Malang meraih 1 emas, 4 perak, 3 perunggu, dan 2 penghargaan khusus. Jadi total ada 10 penghargaan yang dibawa pulang pada OSN 2023," ungkap Kepala MAN 2 Kota Malang Samsudin, seperti dikutip dari Kemenag.go.id, Ahad (3/9/2023).

MAN 2 Kota Malang sabet 10 medali di Olimpiade Sains Nasional 2023. (Foto: Kemenag.go.id)

Ia bersyukur dan memberikan apresiasi atas kerja keras para siswa serta pendamping yang tergabung dalam Tim Olimpiade. Prestasi ini juga tidak terlepas dari doa restu dan dukungan seluruh guru dan tenaga kependidikan.

"Semoga prestasi ini membawa keberkahan dan kebangaan bagi anak-anak, untuk madrasah, serta Kemenag," ujar Samsudin. 

1 2
Telusuri berita muslim lainnya
