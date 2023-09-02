Viral Gadis Cantik Rela Melambatkan Mobilnya demi Terangi Motor Kakek Tanpa Lampu

BEREDAR video viral yang memperlihatkan gadis cantik rela melambatkan laju mobilnya demi menerangi motor kakek yang tidak memiliki lampu depan. Masya Allah, aksinya sangat mulia.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @kisahsemangat, terlihat seorang kakek tengah mengendarai motor sendirian di jalanan sepi di Malaysia pada malam hari tanpa lampu depan.

Kakek itu menggunakan helm putih, jaket hitam, dan membawa tas hitam. Kemudian dari belakang datang gadis cantik bernama Rania (23) yang mengemudikan mobilnya.

Ia lalu menawarkan bantuan menerangi jalanan di depan motor kakek itu. Dengan penuh perhatian, dia memperlambat laju mobilnya dan menggunakan cahaya lampunya dari belakang memberikan penerangan bagi sang kakek.

Tujuannya sederhana, memastikan kakek itu bisa melalui jalanan panjangnya dari Kota Enstek ke Port Dickson, Negeri Sembilan, dengan aman.

Keputusannya tidak melewati motor kakek tersebut melambangkan simpati dan empati yang mendalam. Reaksi berterima kasih dari sang kakek membuktikan seberapa besar arti tindakan sederhana ini.

Rania mengungkapkan tindakan ini mengikuti ajaran mendiang ayahnya untuk selalu memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.