TAUSYIAH

Doa Mendapatkan Jodoh Menurut Gus Baha, Kaum Jomblo Bisa Coba

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |07:02 WIB
Doa Mendapatkan Jodoh Menurut Gus Baha, Kaum Jomblo Bisa Coba
Ilustrasi untuk ngaji bersama Gus Baha (Foto: Youtube TVNU)
A
A
A

DOA mendapatkan jodoh menurut Gus Baha. Doa ini bisa diamalkan bagi Anda yang sedang mencari pasangan hidup.

Jodoh setiap manusia sejatinya telah ditentukan oleh Allah SWT. Meski demikian, sebagai manusia pun tetap harus berusaha. Salah satunya dengan doa.

Mengutip YouTube Student Official, Minggu (3/9/2023), Gus Baha mengatakan salah satu upaya untuk mendapatkan jodoh dengan melafalkan dzikir yang diyakini mampu menyelesaikan segala macam masalah jika diamalkan secara konsisten.

Adapun satu kalimat tersebut merupakan kalimat istighfar. Dengan perbanyak istighfar, kata Gus Baha, maka apapun hajatnya akan Allah SWT kabulkan.

“Perbanyaklah beristighfar,” ujar Gus Baha.

Halaman: 1 2
1 2
