Gara-Gara Lalat, Abu Nawas Hancur Leburkan Istana Raja

ABU Nawas berani sekali. Dia menghancurleburkan istana Baginda Raja gara-gara lalat. Diawali saat Raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas tertanam harta karun melimpah.

Ketika matahari terbit, Raja langsung memerintahkan para pengawal menggali tanah di rumah Abu Nawas. Sosok humoris dan istrinya itu pun kebingungan karena rumahnya hancur akibat penggalian tersebut.

"Ada apa ini? Kenapa rumahku dihancurkan?" ucap Abu Nawas terkaget-kaget, seperti dikutip dari nu.or.id.

"Tadi malam Raja bermimpi di bawah rumahmu terpendam emas dan permata yang tidak ternilai harganya," jelas salah seorang pengawal.