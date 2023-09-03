Bintang di Langit Mati Setiap Jam, Alquran dan Sains Buktikan Kebenarannya

Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap bintang di langit mati setiap jam. (Foto: Unsplash)

ALQURAN dan sains mengungkap fakta bintang di langit mati setiap jam. Bukti-buktinya pun terdapat jelas di dalam Kitabullah.

Bintang adalah salah satu benda cantik yang menghiasi malam. Berkat bintang, pemandangan langit menjadi sangat indah, ditambah cahayanya yang kerlap-kerlip.

Dihimpun dari "Buku Pintar Sains Dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, para ilmuan melihat dari teleskop raksasa menyaksikan bintang-bintang mati setiap jamnya.

Sebelum mati, bintang-bintang akan mengeluarkan cahaya yang makin terang. Bahkan, mencapai ratusan ribu kali terangnya matahari dan ukurannya pun kian membesar sampai ribuan kilometer per detik.