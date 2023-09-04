Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Safar Bulan Sial? Ini Hadits Rasulullah yang Membantahnya

Hantoro , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |09:25 WIB
Safar Bulan Sial? Ini Hadits Rasulullah yang Membantahnya
Ilustrasi hadits Rasulullah yang membantah Safar bulan sial. (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT ini kaum Muslimin sudah memasuki bulan Safar 1445 Hijriah. Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah setelah Muharam. 

Dalam bahasa Arab, Safar artinya kosong. Ini berawal dari kebiasaan orang Arab ketika zaman dulu pada bulan Safar mereka meninggalkan rumah sehingga menjadi kosong.

Ilustrasi bulan Safar. (Foto: Shutterstock)

Selain itu, terdapat mitos Safar adalah bulan sial. Ada juga yang menyebut Safar diambil dari nama sebuah penyakit yang dipercaya oleh orang Arab jahiliyah.

Penyakit tersebut menyerang perut hingga terasa sakit karena ada ulat-ulat besar yang bersarang di dalamnya. Sayangnya, cerita tentang Safar yang dianggap sebagai bulan sial terus berkembang. Padahal, ini semua hanyalah mitos.

Dikutip dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), dijelaskan dalam buku "Pokok-Pokok Akidah yang Benar" karya HA Zahri, kepercayaan bahwa bulan Safar mendatangkan kesialan dapat disebut juga sebagai jenis khurafat atau mitos.

Secara bahasa artinya cerita bohong dan secara istilah khurafat berarti cerita rekaan atau khayalan. Kepercayaan tersebut bahkan dibantah langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dalam sebuah hadits yang berbunyi:

لا عدوى ولا طيرة ولا هامَة ولا صَفَر

"Tidak ada kesialan karena 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit), tidak ada thiyarah (menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal), tidak ada hammah (keyakinan jahiliyah tentang rengkarnasi) dan tidak pula Safar (menganggap bulan Safar sebagai bulan haram atau keramat)." (HR Bukhari) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/330/3162960/sholat-9nXm_large.jpg
Ini Amalan yang Dianjurkan pada Rebo Wekasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/330/3162677/doa-VGZt_large.jpg
Kapan Rebo Wekasan 2025? Ini Jadwal Rabu Terakhir Safar 1447 H dan Amalannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/614/2872676/10-peristiwa-penting-di-bulan-safar-ada-hijrah-hingga-pernikahan-pertama-rasulullah-dAwS0P6IYG.jpg
10 Peristiwa Penting di Bulan Safar, Ada Hijrah hingga Pernikahan Pertama Rasulullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/614/2868850/keutamaan-bulan-safar-beserta-asal-usul-penamaannya-XKA4aGwueB.jpg
Keutamaan Bulan Safar Beserta Asal-usul Penamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/618/2868824/2-doa-awal-bulan-safar-lengkap-tulisan-arab-latin-serta-artinya-kWkNASztCh.jpg
2 Doa Awal Bulan Safar Lengkap Tulisan Arab, Latin, serta Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/618/3164148//doa-XWxP_large.jpg
Bacaan Doa Memohon Keselamatan Dunia Akhirat untuk Dibaca saat Rebo Wekasan 2025
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement