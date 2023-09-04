Kisah Aaminah Gadis Berhijab Pertama yang Juarai Turnamen Jiu-Jitsu Terbesar di Dunia

Aaminah Abdrabboh gadis berhijab pertama yang juarai turnamen jiu-jitsu terbesar di dunia. (Foto: CBS News/Abdrabboh Family)

INILAH kisah Aaminah Abdrabboh (12) asal Dearborn, Amerika Serikat. Ia menjadi gadis berhijab pertama yang menjuarai turnamen jiu-jitsu terbesar di dunia Pan Kids IBJJF 2023.

Aaminah memenangkan medali emas dalam turnamen jiu-jitsu tingkat internasional tersebut. Hal ini membuat dia sangat gembira.

"Rasanya menyenangkan bisa melakukan apa saja dengan berhijab," kata Aaminah, seperti dikutip dari laman CBS News, Senin (4/9/2023).

Ia menegaskan ketika menikmati kesuksesannya baru-baru ini, sangat bertekad mengulang sebagai juara dunia di turnamen Pan Kids IBJJF tahun depan.

Sementara sang ayah, Mohammad Abdrabboh, menyatakan bersyukur Aaminah mencetak sejarah pada kejuaraan IBJJF PAN Kids 2023.

"Dia memenangkan turnamen terbesar untuk anak-anak di seluruh dunia," katanya.