Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Aaminah Gadis Berhijab Pertama yang Juarai Turnamen Jiu-Jitsu Terbesar di Dunia

Alifah Mulyani , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |08:52 WIB
Kisah Aaminah Gadis Berhijab Pertama yang Juarai Turnamen Jiu-Jitsu Terbesar di Dunia
Aaminah Abdrabboh gadis berhijab pertama yang juarai turnamen jiu-jitsu terbesar di dunia. (Foto: CBS News/Abdrabboh Family)
A
A
A

INILAH kisah Aaminah Abdrabboh (12) asal Dearborn, Amerika Serikat. Ia menjadi gadis berhijab pertama yang menjuarai turnamen jiu-jitsu terbesar di dunia Pan Kids IBJJF 2023.

Aaminah memenangkan medali emas dalam turnamen jiu-jitsu tingkat internasional tersebut. Hal ini membuat dia sangat gembira.

Aaminah Abdrabboh gadis berhijab pertama yang juarai turnamen jiu-jitsu terbesar di dunia. (Foto: CBS News/Abdrabboh Family)

"Rasanya menyenangkan bisa melakukan apa saja dengan berhijab," kata Aaminah, seperti dikutip dari laman CBS News, Senin (4/9/2023).

Ia menegaskan ketika menikmati kesuksesannya baru-baru ini, sangat bertekad mengulang sebagai juara dunia di turnamen Pan Kids IBJJF tahun depan.

Sementara sang ayah, Mohammad Abdrabboh, menyatakan bersyukur Aaminah mencetak sejarah pada kejuaraan IBJJF PAN Kids 2023.

"Dia memenangkan turnamen terbesar untuk anak-anak di seluruh dunia," katanya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/613/3139897/cahaya_hati_indonesia-UxIC_large.jpg
Siang Ini di Cahaya Hati Indonesia “Berlindung ke Allah dari Kejahatan Malam” bersama David Chalik, Ustadz Hilmi Firdaus dan Ustadzah Inarotul Ain, Pukul 12.00 WIB di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/614/3077839/cerita-wanita-cantik-sembuh-dari-kehidupan-abnormal-setelah-masuk-islam-tEHluQQGXW.jpg
Cerita Wanita Cantik Sembuh dari Kehidupan Abnormal Setelah Masuk Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/614/3076997/cerita-gadis-cantik-ucap-syahadat-setelah-dapat-bukti-tuhan-itu-satu-B2nZHQdjkI.jpg
Cerita Gadis Cantik Ucap Syahadat Setelah Dapat Bukti Tuhan Itu Satu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/614/3076648/diusir-hingga-dimasukkan-ke-kandang-hewan-kisah-perjuangan-mualaf-desima-GJbRR95SEy.jpg
Diusir hingga Dimasukkan ke Kandang Hewan, Kisah Perjuangan Mualaf Desima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/614/3076333/kisah-si-cantik-silvi-masuk-islam-usai-lihat-pria-idamannya-sholat-dan-mengaji-j2YYYAgm8a.jpg
Kisah si Cantik Silvi Masuk Islam Usai Lihat Pria Idamannya Sholat dan Mengaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/614/3075683/kisah-wanita-cantik-masuk-islam-setelah-baca-surat-al-baqarah-YyJ7uEh3Pt.jpg
Kisah Wanita Cantik Masuk Islam Setelah Baca Surat Al Baqarah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement