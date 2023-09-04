Bangun dari Keranda Jenazah, Abu Nawas Bikin Orang-Orang Kabur Ketakutan

ABU Nawas bikin geger lagi. Kali ini dia bangun dari keranda jenazah. Bermula dari sosok humoris itu yang nekat membuat Baginda Raja sangat marah gara-gara urusan jual beli budak.

Tidak tangung-tanggung, budak yang Abu Nawas jual adalah Baginda Raja sendiri. Seketika itu Baginda Raja langsung mengerahkan pasukan untuk menangkap Abu Nawas.

Saat itu Abu Nawas sedang tidak ada di rumah. Namun, mereka tetap berjaga di rumah Abu Nawas kalau-kalau dia pulang. Hingga akhirnya para pasukan menyerah karena Abu Nawas tidak kunjung balik ke rumah.

Usai mengetahui para pasukan pulang ke istana, Abu Nawas balik ke rumahnya. Ia masuk mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat dua rakaat. Kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Raja datang.