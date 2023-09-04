Ucap Syahadat di Masjid, Striker Bruno Suzuki Resmi Masuk Islam

Striker PDRM FC Malaysia Bruno Suzuki ucap dua kalimat syahadat di masjid dan resmi masuk Islam. (Foto: Instagram @cbruno_7)

INILAH kisah striker andalan PDRM FC Malaysia yakni Bruno Suzuki masuk Islam. Ia mengucap dua kalimat syahadat di Masjid Pusat Pelatihan Polisi (Pulapol) di Kuala Lumpur.

Bruno Suzuki yang merupakan pemain asing keturunan Brasil dan Jepang ini membaca dua kalimat syahadat pagi ini di hadapan Ustadz Arif M Rojali pada 8 Agustus 2023.

Momen tersebut turut disaksikan Komandan SAC Noor Hisam Nordin (Pulapol Kuala Lumpur), Wakil Komandan Pulapol Supt Razali Mohamed Shahid, mamajemen tim, pelatih, serta rekan satu timnya.

Bruno Suzuki merasa bersyukur bisa lancar mengucap dua kalimat syahadat dan resmi menjadi mualaf.

"Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami umumkan bahwa pemain PDRM FC yakni Bruno Suzuki telah masuk Islam. Sesungguhnya berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahuakbar," tulis di unggahan akun Facebook PDRM FC.