Kapan Ayat Kursi Turun?

KAPAN Ayat Kursi turun? Berikut penjelasannya secara lengkap.

Ayat di Al Qur’an khususnya surat Al Baqarah ayat 255 atau yang terkenal dengan nama ayat Kursi merupakan ayat paling agung yang terkandung dalam Al Qur’an. Salah satu bukti keagungan dari ayat ini adalah dengan mengulas asbabun nuzulnya.

Ayat Kursi diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pada suatu malam saat nabi sedang berhijrah dari Mekkah menuju Madinah. Berdasarkan berbagai sumber, Selasa (5/9/2023), dikisahkan, ayat ini dibawa oleh Malaikat Jibril beserta ribuan malaikat lainnya.

Pada saat ayat ini turun, bumi, langit dan seluruh semesta menyambut dengan penuh kehormatan. Diriwayatkan, pada malam itu terjadi gempa di seluruh dunia beserta gemuruh yang sangat dahsyat.

Mahkota raja-raja di dunia berjatuhan ke atas tanah. Para setan tunggang langgang menghadap raja iblis laknatullah yang juga turut ketakutan dengan turunnya ayat ini.

Sebuah riwayat juga menjelaskan bahwa Ayat Kursi merupakan ayat yang agung dan merupakan musuh para setan dan iblis. Ayat ini dapat membakar tubuh dan membuat setan kesulitan untuk menggoda manusia.