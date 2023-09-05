Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Tafsir Surat Al Ikhlas Gus Baha Beserta Keutamaan Membacanya

Alifah Mulyani , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |10:05 WIB
Tafsir Surat Al Ikhlas Gus Baha Beserta Keutamaan Membacanya
Ilustrasi tafsir Surat Al Ikhlas Gus Baha. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

TAFSIR Surat Al Ikhlas Gus Baha beserta keutamaan membacanya akan dibahas dalam artikel ini. Dai pemilik nama lengkap KH Ahmad Bahauddin Nursalim ini mengatakan Surat Al Ikhlas merupakan surat dengan derajat melebihi Surat Al Mulk.

Surat Al Ikhlas merupakan surat ke-112 dalam kitab suci Alquran dan termasuk golongan Makiyyah atau turun di Makkah.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Dalam ceramahnya yang dikutip dari kanal YouTube Angkring Cilik pada 13 Mei 2022, Gus Baha menjelaskan keutamaan Surat Al Ikhlas.

Gus Baha menjelaskan bahwa Surat Al Mulk atau Tabarak memiliki derajat 70 kali lebih tinggi dibanding surat lain. Namun, Surat Al Ikhlas derajatnya lebih tinggi daripada Al Mulk.

"Tapi alhamdulillah dari semua itu, Surat Tabarak iku kalahe mbek 'Qul huwallahhu ahad' (Surat Al Ikhlas). Dadi niki nikmat terbesar kita," ungkapnya. 

Halaman:
1 2
