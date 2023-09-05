Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Surat Al Baqarah 255-257 Bahasa Arab, Terjemahan Indonesia Lengkap dan Asbabun Nuzul

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |23:58 WIB
Surat Al Baqarah 255-257 Bahasa Arab, Terjemahan Indonesia Lengkap dan Asbabun Nuzul
Ilustrasi untuk bacaan Al Baqarah 255 hingga 277 (Foto: Pexels)
SURAT Al Baqarah 255-257 diketahui mengandung makna spiritual mendalam bagi umat Islam. Ayat ini memiliki asbabun nuzul dalam memudahkan umat Islam menemukan tafsir dan pemahaman terhadap suatu ayat.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (5//9/2023), asbabun nuzul merupakan bentuk idhafah dari “asbab” dan “nuzul”. Menurut etimologi, asbabun nuzul adalah suatu sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Dalam Al-Quran, asbabun nuzul kerap digunakan untuk menyatakan sebab-sebab diturunkannya sebuah ayat.

Berikut bacaan surat Al Baqarah 255-257 bahasa Arab, terjemahan Indonesia lengkap dan asbabun nuzul: 

Surat Al-Baqarah Ayat 255 

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ

Arab-Latin:

allāhu lā ilāha illā huw, al-ḥayyul-qayyụm, lā ta`khużuhụ sinatuw wa lā na`ụm, lahụ mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, man żallażī yasyfa'u 'indahū illā bi`iżnih, ya'lamu mā baina aidīhim wa mā khalfahum, wa lā yuḥīṭụna bisyai`im min 'ilmihī illā bimā syā`, wasi'a kursiyyuhus-samāwāti wal-arḍ, wa lā ya`ụduhụ ḥifẓuhumā, wa huwal-'aliyul-'aẓīm

Artinya:

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Surat Al-Baqarah Ayat 255).

