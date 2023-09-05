Hebat! Abu Nawas Tahu Jodoh Pangeran Cuma Dengar Detak Jantung

ABU Nawas mendengar putra dari Baginda Raja sedang jatuh sakit. Banyak tabib didatangkan ke istana untuk mengobati sang pangeran, tetapi tidak satu pun yang berhasil menyembuhkannya. Akhirnya pihak istana mengadakan sayembara untuk khalayak luas.

Siapa pun yang bisa menyembuhkan pangeran akan mendapat hadiah dari Baginda Raja. Meskipun bukan seorang tabib, Abu Nawas mengajukan diri dan yakin bisa menyembuhkan pangeran.

"Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri," ujar Abu Nawas, seperti dikutip dari nu.or.id.

Orang tua yang diinginkan Abu Nawas pun didatangkan oleh Raja. "Sebutkan satu per satu nama-nama desa di daerah selatan," pinta Abu Nawas kepada orang tua itu.

Ketika orang tua tersebut menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur.