Barakallah, Santri Indonesia Juara Lomba Internasional Debat Bahasa Arab di Qatar

SANTRI Indonesia kembali mengukir prestasi di kancah internasional. Mereka menjadi juara di lomba internasional debat bahasa Arab di Qatar.

Mereka adalah santri Madrasah Aliyah (MA) Pesantren Al Hikmah 2 (Malhikdua) Brebes yang menjadi runner-up International School Debating Championship 2023 (ISDC). Ajang ini berlangsung di Education City Doha, Qatar, pada 2–4 September 2023.

ISDC 2023 adalah kompetisi debat bahasa Arab kasta tertinggi dalam kancah internasional yang diadakan Qatar Debate. Mereka merupakan bagian dari Qatar Foundation.

Delegasi Malhikdua berangkat ke Doha setelah lulus babak penyisihan yang digelar secara daring pada 6–7 Mei 2023. Mereka terdiri dari empat siswa dan satu guru pembimbing. Mereka mewakili Indonesia pada kompetisi tersebut.

Pada babak semifinal, Indonesia masuk kategori penutur bahasa Asing/Arabic as Foreign Language (AFL) bersama Malaysia, Singapura, dan Kazakhstan. Meski demikian, dalam kategori ini para peserta masih bisa berjumpa dengan negara penutur asli/native.

Pada babak pertama, Indonesia bertemu dengan Tunisia sebagai negara penutur asli. Tim Indonesia harus mengakui keunggulan Tim Tunisia. Pada ronde kedua dan ketiga, Indonesia berhasil mengalahkan Tim Malaysia dan Singapura sehingga mengantarkannya ke final.

Babak final diikuti Tim Indonesia dan Singapura. Sebab, tim dari dua negara inilah yang mendapatkan nilai tertinggi pada babak sebelumnya. Indonesia dengan perolehan nilai tertinggi dan Singapura urutan kedua.