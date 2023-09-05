Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Haru Ibu Dandani Putranya Sebelum Berangkat Ngaji, Bikin Netizen Nostalgia

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |18:05 WIB
Viral Haru Ibu Dandani Putranya Sebelum Berangkat Ngaji, Bikin Netizen Nostalgia
Viral ibu mendandani putranya sebelum berangkat mengaji di masjid. (Foto: Instagram @undercover.id)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan seorang ibu mendandani putranya sebelum berangkat ngaji di masjid. Ibu tersebut tampak merapikan sarung, baju, hingga peci sang anak.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @undercover.id, terlihat juga ibu itu merapikan rambut putranya, kemudian memakaikan peci kopiah hitam.

Viral ibu mendandani putranya sebelum berangkat mengaji di masjid. (Foto: Instagram @undercover.id)

"Ganteng banget anak ibu, nanti ngajinya yang pinter ya, biar bisa bawa ibu ke surga," jelas keterangan video viral tersebut.

Banyak warganet yang tersentuh melihat video viral tersebut. Mereka pun terharu dan memberikan respons beragam. 

Topik Artikel :
Viral Ibu Viral Haru ngaji Viral
