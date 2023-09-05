Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Terungkap! Alquran Sudah Lama Jelaskan Relativitas Waktu, Jauh Sebelum Para Ilmuwan

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |07:06 WIB
Terungkap! Alquran Sudah Lama Jelaskan Relativitas Waktu, Jauh Sebelum Para Ilmuwan
Ilustrasi Alquran dan sains sudah lama mengungkap teori relativitas waktu. (Foto: Unsplash)
A
A
A

ALQURAN dan sains telah jauh lebih lama mengungkap adanya relativitas waktu. Pada abad ke-20, ilmuwan Albert Einstein turut membahas teori ini.

Ia menyatakan waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Sebelumnya tidak pernah ada seorang pun yang mampu mengungkapkan fakta ini dengan jelas.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Ketika itu tidak ada yang mengetahui bahwa waktu adalah sebuah konsep relatif. Waktu juga dapat berubah menyesuaikan keadaannya. Kini teori relativitas menjadi fakta yang terbukti secara ilmiah.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku "Alquran vs Sains Modern Menurut Dr Zakir Naik" karya Ramadhani dan kawan-kawan, terkait teori relativitas ini, kitab suci Alquran telah lama memberi informasi tentang waktu yang bersifat relatif, dan disebutkan dalam beberapa ayat berikut:

"Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu."(QS Al Hajj: 47) 

