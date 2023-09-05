Kisah Pemuda Ganteng Ozan Jadi Mualaf Usai Dengar Sholawat Nabi

INILAH kisah mualaf pemuda ganteng bernama Ozan. Ia mendapat hidayah Islam setelah mendengar sholawat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Ozan menceritakan dahulu dia adalah anak yang suka melawan orangtua. Namun, dirinya berubah menjadi penuh hormat dan patuh setelah mendalami Islam.

Bermula suatu hari Ozan mendengar bacaan sholawat Nabi dari penyanyi religi Haddad Alwi. Kala itu lagu sholawat tersebut memang sedang populer.

"Sangat tertarik. Ada ikatan khusus dengan sholawat tersebut," papar Ozan, seperti dikutip dari kanal YouTube Rukun Indonesia, Selasa (5/9/2023).

Ozan mulai mempelajari dan menghafal sholawat Nabi serta meluaskan pengetahuannya dengan mengeksplorasi sholawat lainnya. Dia memang memiliki kecenderungan mempelajari hal-hal secara mendalam, termasuk agama Islam.

Ozan merasakan getaran dan keinginan untuk memuji Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam ketika mendengarkan sholawat. Namun, ia berada dalam lingkungan dan keluarga non-Muslim.