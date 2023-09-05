Kisah Mualaf Ice Cube sang Rapper Ternama Amerika Serikat

INILAH kisah mualaf Ice Cube. Ia merupakan rapper sekaligus artis ternama asal Amerika Serikat. Ice Cube memiliki nama asli O'Shea Jackson Sr. Ia lahir pada 15 Juni 1969 di Los Angeles, California.

Ice Cube dikenal publik dunia sebagai rapper, penulis lagu, aktor, hingga produser film. Lalu yang lebih mengesankan, ternyata dia sudah menjadi mualaf, resmi memeluk agama Islam.

Ice Cube diketahui telah menjadi mualaf sejak tahun 1990-an. Namun, dia cukup tertutup mengenai kehidupan agamanya.

Ia sempat menyebut dirinya seorang Muslim natural dan blak-blakan bukan seorang hamba yang taat.

Bintang film "Ride Along" ini mengaku tidak cukup taat melaksanakan ibadah seperti yang dilakukan umat Islam pada umumnya.

"Saya sebut diri saya adalah seorang Muslim alami, karena ini hanya urusan saya dan Tuhan," ungkap Ice Cube, seperti dikutip dari laman Business Insider, Selasa (5/9/2023).