Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Arti dan Makna Asmaul Husna Al Muqaddim

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |15:06 WIB
Arti dan Makna Asmaul Husna Al Muqaddim
Ilustrasi arti dan makna Asmaul Husna Al Muqaddim. (Foto: Okezone)
A
A
A

ARTI dan makna Asmaul Husna Al Muqaddim bisa diketahui dalam artikel kali ini. Asmaul Husna merupakan sebutan untuk 99 nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam kitab suci Alquran.

Sebagaimana telah Okezone himpun, salah satu dari Asmaul Husna adalah Al Muqaddim. Al Muqaddim dalam bahasa Arab berasal dari akar kata "q-d-m" yang berarti "mengutamakan," "memajukan," atau "menempatkan di depan". Oleh karena itu, nama Al Muqaddim merujuk pada Allah sebagai Yang Maha Mendahulukan atau Yang Maha Memajukan.

Asmaul Husna. (Foto: Antara)

Adapun makna dari Asmaul Husna Al Muqaddim adalah:

- Mendahulukan Kebaikan: Allah adalah Yang Maha Mendahulukan yang memiliki kuasa untuk mengutamakan sesuatu dalam urusan dunia dan akhirat. Dia memajukan kebaikan dan keadilan dalam semua aspek kehidupan.

- Mengajarkan Prioritas: Nama ini mengajarkan umat manusia untuk memberikan prioritas pada hal-hal yang baik, benar, dan adil dalam tindakan serta keputusan. Ini juga mengingatkan harus menjauhi sikap egois dan keserakahan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/616/3075586/99-asmaul-husna-beserta-artinya-IGLE4WGZuV.jpg
99 Asmaul Husna Beserta Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/614/3068814/benarkah-jumlah-asmaul-husna-lebih-dari-99-cm2ItXaWmZ.jpg
Benarkah Jumlah Asmaul Husna Lebih dari 99?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/330/3001808/terinspirasi-asmaul-husna-ini-daftar-nama-anak-laki-laki-islami-bermakna-mulia-TWRD6qYE0m.jpg
Terinspirasi Asmaul Husna, Ini Daftar Nama Anak Laki-Laki Islami Bermakna Mulia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/614/2945548/99-asmaul-husna-yang-wajib-dihafal-beserta-artinya-F7Y737IXgi.jpg
99 Asmaul Husna yang Wajib Dihafal Beserta Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/618/2870806/20-manfaat-dzikir-asmaul-husna-salah-satunya-tercukupi-segala-kebutuhan-1Yhzp3a13w.jpg
20 Manfaat Dzikir Asmaul Husna, Salah Satunya Tercukupi Segala Kebutuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/614/2848447/10-nama-anak-terinspirasi-asmaul-husna-lengkap-maknanya-penuh-kebaikan-0z98x7FCsN.jpg
10 Nama Anak Terinspirasi Asmaul Husna Lengkap Maknanya Penuh Kebaikan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement