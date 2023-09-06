Arti dan Makna Asmaul Husna Al Muqaddim

ARTI dan makna Asmaul Husna Al Muqaddim bisa diketahui dalam artikel kali ini. Asmaul Husna merupakan sebutan untuk 99 nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam kitab suci Alquran.

Sebagaimana telah Okezone himpun, salah satu dari Asmaul Husna adalah Al Muqaddim. Al Muqaddim dalam bahasa Arab berasal dari akar kata "q-d-m" yang berarti "mengutamakan," "memajukan," atau "menempatkan di depan". Oleh karena itu, nama Al Muqaddim merujuk pada Allah sebagai Yang Maha Mendahulukan atau Yang Maha Memajukan.

Adapun makna dari Asmaul Husna Al Muqaddim adalah:

- Mendahulukan Kebaikan: Allah adalah Yang Maha Mendahulukan yang memiliki kuasa untuk mengutamakan sesuatu dalam urusan dunia dan akhirat. Dia memajukan kebaikan dan keadilan dalam semua aspek kehidupan.

- Mengajarkan Prioritas: Nama ini mengajarkan umat manusia untuk memberikan prioritas pada hal-hal yang baik, benar, dan adil dalam tindakan serta keputusan. Ini juga mengingatkan harus menjauhi sikap egois dan keserakahan.