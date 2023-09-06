Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

4 Perbedaan Kiamat Sugra dan Kubra, Salah Satunya Waktu Terjadinya

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |16:06 WIB
KETAHUI 4 perbedaan kiamat sugra dan kubra berikut ini. Dalam ajaran agama Islam, hari akhir atau kiamat termasuk Rukun Iman yang harus dipercayai setiap Muslim.

Pada hari kiamat, seluruh alam semesta mengalami kehancuran. Kedatangan hari akhir sendiri dapat diketahui dengan adanya tanda-tanda yang disebut dalam kitab suci Alquran maupun hadits.

Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi penjelasan mengenai hari kiamat dalam Alquran, yakni Surat Al Qariah Ayat 1–11.

Hari kiamat terbagi menjadi dua yakni sugra dan kubra. Lantas, apa perbedaannya? 

Info grafis kejadian besar sebelum kiamat. (Foto: Okezone)

Dikutip dari buku "Ahlusunnah wal Jamaah" karya Idik Saeful Bahri SH MH (2020: 186), kiamat berasal dari kata "yaum al qiyamah" yang artinya hari dibangkitkannya umat.

Sedangkan secara istilah "yaumul giyamah" sering diartikan sebagai hari kehancuran alam semesta beserta isinya.

Allah Azza wa Jalla menjelaskan perihal peristiwa kiamat yang sangat mengerikan. Terdapat dalam Surat An-Naml Ayat 87, Allah Ta'ala berfirman:

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ

"Dan (ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri." (QS An-Naml: 87) 

