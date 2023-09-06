Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

5 Doa Perjalanan Naik Pesawat Lengkap dengan Arab, Latin, dan Terjemahannya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |11:16 WIB
5 Doa Perjalanan Naik Pesawat Lengkap dengan Arab, Latin, dan Terjemahannya
Ilustrasi doa perjalanan naik pesawat. (Foto: Freepik)
A
A
A

BERIKUT 5 doa perjalanan naik pesawat lengkap dengan Arab, latin, dan terjemahannya. Doa ini hendaknya dibaca ketika melakukan safar atau perjalanan jauh menggunakan moda transportasi udara tersebut.

Doa perjalanan naik pesawat ini dibaca agar diberi keselamatan dari risiko perjalanan. Kemudian menjaga ketenangan hati jika terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia dalam perjalanan jauh tersebut.

Berikut bacaan doa perjalanan naik pesawat, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Doa 1

Sebelum melakukan perjalanan menaiki pesawat, hendaknya membaca doa berikut ini:

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِعَنَّابُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِوَالْخَلِيْفَةُفِى الْاَهْلِ

Allahumma hawwin ‘alainaa safaranaa hadzaa waatwi ‘annaa bu’dahu. Allahumma antashookhibu fiissafari walkholiifatu fiil ahli.

Artinya: "Ya Allah, mudahkanlah kami bepergian ini, dan dekatkanlah kejauhannya. Ya Allah yang menemani dalam bepergian, dan Engkau pula yang melindungi keluarga." 

Doa 2

Saat keluar rumah terlebih dahulu membaca doa berikut agar terhindar dari marabahaya:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

Bismilaahi tawakkaltu ‘alallahi wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi.

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diriku pada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah saja." 

Halaman:
1 2
