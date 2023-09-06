Kisah Mualaf Kyrie Irving, Bintang NBA yang Justru Tampil Gemilang saat Puasa Ramadhan

INILAH kisah mualaf Kyrie Irving. Ia merupakan pemain bintang National Basketball Association (NBA). Kyrie Irving sempat membuat heboh setelah dalam konferensi pers pasca-pertandingan pada 23 April 2021 mengonfirmasi telah masuk Islam dan langsung puasa Ramadhan.

"Saya mengambil bagian di Ramadhan bersama para saudara laki-laki dan perempuan Muslim lainnya. Ini adalah penyesuaian. Saya hanya berkomitmen untuk melayani Tuhan, Allah, dan melanjutkan dengan apa pun yang saya yakini," kata Kyrie Irving, seperti dikutip dari Muslimnews.co.uk.

"Saya senang menjadi bagian dari komunitas saya dan melakukan hal yang benar. Puasa jelas merupakan bagian dari saya. Saya bersyukur bisa ambil bagian dalam hal ini," imbuh bintang Brooklyn Nets tersebut.

Desas-desus Kyrie Irving menjadi mualaf dan menjalankan ibadah puasa Ramadhan menyebar pada 12 April. Gambar dia berlutut sebelum pertandingan mulai beredar di linimasa media sosial.

Pada pekan-pekan sebelumnya, Kyrie Irving juga mengunggah tweet yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait masalah pribadi dan politik.

Setelah tersiar kabar bahwa Kyrie Irving, yang pernah menjadi Rookie of the Year, sedang puasa Ramadhan, beberapa pihak menyarankan bahwa hal itu dapat memengaruhi penampilannya di lapangan basket.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal bulan Ramadhan, Kyrie Irving rata-rata mencetak 25 poin, 09 assist, dan 06 rebound pada 60 persen tembakan.