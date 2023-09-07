Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

5 Cabang Iman dari Ranah Amalun Bil Arkan

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |06:29 WIB
5 Cabang Iman dari Ranah Amalun Bil Arkan
Ilustrasi untuk 5 cabang keimanan (Foto: Freepik)
A
A
A

BERIKUT 5 cabang iman dari ranah Amalun Bil Arkan. Penting dikaji agar pengetahuan tentang Tauhid makin luas.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (7/9/2023), dalam proses menafsirkan iman sering kali dijelaskan menggunakan ungkapan tersohor Tashdiq bil Qalbi wa ikraru Billisan Amalu bil Arkan.

Dalam pengertiannya, Tashdiqu bil Qalbi yaitu merupakan potensi pada setiap jiwa manusia khususnya mengenai pengakuan kebenaran dari dalam hati.

Kemudian Ikrar Billisan berarti keimanan harus diucapkan dengan lisan. Tujuannya untuk mengakui kebenaran seiring dengan hatinya dan juga mengenai ucapan kebenaran iman yang tidak perlu untuk diragukan lagi dalam ucapan.

Terakhir Amalu bil Arkan artinya keimanan harus diamalkan dengan tindakan. Hal ini bisa dengan melaksanakan dengan yakin atas apa yang diakui dalam perintah-perintah iman yang berhubungan dengan hati dan ucapan di dalam tubuh untuk melaksanakan perintah dari yang maha kuasa.

Dengan demikian amalun bil arkan adalah implementasi atas keimanan yang berarti penentuan sikap hidup dari pilihan takdir.

Sehingga Iman pada manusia dapat dilihat dengan jelas apabila dilakukan secara nyata oleh seseorang.

Berikut adalah 5 cabang iman dari ranah amalun bil arkan.

1. Mengucapkan Kalimat Syahadat

Bukti iman dalam amalun bil arkan yang pertama adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", yang artinya "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah".

2. Melaksanakan Shalat

Selanjutnya adalah melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah, tepat waktu, dan dengan khusyuk. Karena shalat adalah tiang agama, yang menjadi penghubung langsung antara makhluk dengan Tuhannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/330/3173064//ilustrasi-fdwA_large.jpg
Urutan Sholat Taubat, Tahajud, dan Hajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/618/3164525//doa-QyFW_large.jpg
4 Doa Penguat Iman kepada Allah SWT, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/614/3129734//sholat-hQUP_large.jpg
Jangan Lakukan 6 Hal Ini Ketika Shalat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/330/3114343//ilustrasi-0zSb_large.jpg
Hukum Orang Yang Tidak Melaksanakan Shalat Tetapi Berhaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/614/3109374//sholat-thP4_large.jpg
Berapa Rakaat Shalat di Bulan Syaban? Muslim Perlu Tahu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/330/3108406//istigfar-GT7m_large.jpg
Istighfar Malam Nisfu Syaban yang Bisa Diamalkan Umat Muslim
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement