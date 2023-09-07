Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kisah Harut dan Marut, Dua Malaikat yang Diutus untuk Menolong Nabi Sulaiman

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |14:07 WIB
Kisah Harut dan Marut, Dua Malaikat yang Diutus untuk Menolong Nabi Sulaiman
Ilustrasi kisah Harut dan Marut malaikat yang menolong Nabi Sulaiman Alaihissallam. (Foto: Freepik)
A
A
A

KISAH Harut dan Marut sangat penting diketahui semua umat manusia. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diungkap dalam Surat Al Baqarah Ayat 102.

Ustadz Adi Hidayat (UAH) mengatakan nama Malaikat Harut dan Marut mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian orang. Harut dan Marut merupakan malaikat yang ditugaskan dalam keadaan-keadaan tertentu.

Ustadz Adi Hidayat (UAH). (Foto: YouTube Adi Hidayat Official)

Ia melanjutkan, pada zaman Nabi Sulaiman Alaihissallam, banyak orang kafir yang menuduh serta menghasut warga Babilonia bahwa Nabi Sulaiman mengajarkan sihir.

Demi melenyapkan ketakutan warga akibat sihir tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat ke Kota Babilonia, yakni Harut dan Marut. Keduanya diutus sebagai bentuk bantahan tudingan para kafir yang menyebut Nabi Sulaiman Alaihissallam mengajarkan ilmu sihir.

"Tukang sihir itu mereka keliru, fatal dan salah itu menuduh Nabi Sulaiman telah mengajarkan sihir dan menuduh bahwa ajaran itu disandarkan pada Malaikat Harut dan Marut, itu dibantah langsung oleh Alquran," kata Ustadz Adi Hidayat, dikutip dari kanal YouTube Adi Hidayat Official.

UAH menegaskan, sihir merupakan produk setan dan yang mengajarkan sihir bukan Nabi Sulaiman Alaihissallam ataupun malaikat, tetapi setan. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-firman-Nya.

"Setan-setan itu yang mengajarkan sihir, bukan Nabi Sulaiman, bukan para malaikat. Dan juga mereka menyalahgunakan ujian-ujian yang Allah turunkan lewat pengajaran dua malaikat (Harut dan Marut)," ucap Ustadz Adi Hidayat. 

Halaman:
1 2 3
