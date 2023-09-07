Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Ditemukan Lafadz Allah di Kawah Gunung Ciremai, Netizen Takjub Melihatnya

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |12:07 WIB
Viral Ditemukan Lafadz Allah di Kawah Gunung Ciremai, Netizen Takjub Melihatnya
Viral ditemukan lafadz Allah di kawah Gunung Ciremai. (Foto: Instagram @andrearamadhan/@mountnesia)
VIRAL video yang memeperlihatkan ditemukannya lafadz Allah di kawah Gunung Ciremai, Jawa Barat. Momen ini terekam kamera drone atau pesawat tanpa awak yang diterbangkan vloger Andrea Ramadhan.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @mountnesia, terlihat sebuah drone nekat terjun ke dasar kawah Gunung Ciremai. Tidak sengaja menemukan lafadz Allah yang tersbuat dari susunan batu di dasarnya.

Viral lafadz Allah di kawah Gunung Ciremai. (Foto: Instagram @andrearamadhan/@mountnesia)

Selain terekam kamera drone, masyarakat juga bisa melihat penampakan lafadz Allah ini mengunakan Google Earth. Meski tidak sejelas dari kamera drone, bentuknya cukup menyerupai tulisan Allah dalam bahasa Arab.

"Wow! Nekat! Terjun ke dasar kawah Ciremai dan menemukan lafadz Allah. Kok bisa ya? Video by @andrearamadhaan," tulis keterangan unggahan viral itu, dikutip Okezone pada Kamis (7/9/2023).

Tidak diketahui dengan pasti lafadz Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut terbentuk secara alami atau ada seseorang yang turun dan membuatnya. 

Halaman:
1 2
