SERBA SERBI MUSLIM

Usai Viral Imami Sholat Jenazah Ayah Ibu dan 4 Adiknya, Rahman Dihibur Teman-temannya

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |15:07 WIB
Usai Viral Imami Sholat Jenazah Ayah Ibu dan 4 Adiknya, Rahman Dihibur Teman-temannya
Rahman dihibur teman-temannya usai viral imami sholat jenazah ayah ibu dan empat adiknya. (Foto: Instagram @doa_muslimah)
A
A
A

VIRAL putra sulung bernama Abdurrahman Amirruddin (19) menjadi imam sholat jenazah ayah ibu dan empat adiknya. Pemuda asal Malaysia ini kehilangan enam anggota keluarganya akibat musibah kecelakaan mobil.

Kejadian viral ini pun menimbulkan simpati dari banyak pihak dan warganet untuk Abdurrahman. "Stay strong Rahman. We are with you," tulis keterangan unggahan akun Instagram @doa_muslimah.

Viral haru Rahman jadi imam sholat jenazah ayah ibu dan empat adiknya. (Foto: Istimewa/Alhijrahnews)

Usai viral mengimami sholat jenazah keluarganya, kini teman-teman sekolahnya datang menghibur Rahman agar tetap semangat. Momen teman-teman Rahman datang ke rumahnya diabadikan dalam sebuah video.

Dikutip dari video viral tersebut terlihat Rahman diajak teman temannya makan bersama di rumah. Ketika di sekolah pun teman-temannya tetap memberikan semangat untuknya.

Mereka juga menyempatkan pergi berlibur bersama. Meski begitu, Rahman tetap tidak bisa melepas rindunya kepada keluarga. Ada satu momen dia terlihat menangis dan menyeka air matanya dengan kaus. 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Viral Haru Sholat Jenazah Viral
Telusuri berita muslim lainnya
