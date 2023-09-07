Usai Viral Imami Sholat Jenazah Ayah Ibu dan 4 Adiknya, Rahman Dihibur Teman-temannya

Rahman dihibur teman-temannya usai viral imami sholat jenazah ayah ibu dan empat adiknya. (Foto: Instagram @doa_muslimah)

VIRAL putra sulung bernama Abdurrahman Amirruddin (19) menjadi imam sholat jenazah ayah ibu dan empat adiknya. Pemuda asal Malaysia ini kehilangan enam anggota keluarganya akibat musibah kecelakaan mobil.

Kejadian viral ini pun menimbulkan simpati dari banyak pihak dan warganet untuk Abdurrahman. "Stay strong Rahman. We are with you," tulis keterangan unggahan akun Instagram @doa_muslimah.

Usai viral mengimami sholat jenazah keluarganya, kini teman-teman sekolahnya datang menghibur Rahman agar tetap semangat. Momen teman-teman Rahman datang ke rumahnya diabadikan dalam sebuah video.

Dikutip dari video viral tersebut terlihat Rahman diajak teman temannya makan bersama di rumah. Ketika di sekolah pun teman-temannya tetap memberikan semangat untuknya.

Mereka juga menyempatkan pergi berlibur bersama. Meski begitu, Rahman tetap tidak bisa melepas rindunya kepada keluarga. Ada satu momen dia terlihat menangis dan menyeka air matanya dengan kaus.