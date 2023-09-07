Viral Ibu Guru Dampingi Muridnya yang Disabilitas Lomba Lari, Netizen: Ya Allah, Support Terbaik

BEREDAR video viral seorang guru setia mendampingi muridnya yang disabilitas mengikuti lomba lari. Peristiwa ini pun membuat banyak orang kagum.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @faridkamaruddin18, memperlihatkan adanya lomba lari yang digelar untuk para siswa. Acara yang digelar di sebuah stadion ini tampak seperti lomba lari pada umumnya.

Lomba lari tersebut merupakan peringatan hari olahraga pendidikan khusus MSSD Jerantut, Malaysia. Namun yang menjadi sorotan di sini ialah saat salah satu peserta lari yang memakai alat bantu berupa kruk atau tongkat.

Melihat adanya salah satu peserta penyandang disabilitas, aksi seorang guru berbaju biru pun menarik perhatian publik. Guru tersebut tampak ikut mendampingi sang siswa untuk berlari bersama.

Dalam video viral yang direkam dari bangku tribun stadion memperlihatkan adanya sebuah lomba lari. Sekelompok siswa yang terdiri dari lima anak terlihat bersiap berlari dari garis start.

Keempat siswa lainnya berada dalam posisi siap lari, namun satu satu siswa yang mengunakana kruk bersiap lari dengan possi berdiri karena keterbatasannya. Siswa yang berlari dengan alat bantu kruk ini pun tertinggal dari peserta lainnya.

Namun, dirinya mendapat semangat dari seorang guru. Bahkan, guru berbaju biru serta menggendong tas ransel hitam dan hijab itu tampak ikut berlari bersama untuk mendampingi muridnya hingga garis akhir.