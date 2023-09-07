4 Doa Hari Jumat Pagi untuk Menjemput Rezeki dan Keberkahan

Ilustrasi doa di hari Jumat pagi untuk menjemput rezeki dan keberkahan. (Foto: Shutterstock)

DOA hari Jumat pagi untuk menjemput rezeki dan keberkahan. Sangat penting diamalkan setiap Muslim karena hari Jumat memiliki keutamaan sangat besar.

Dilansir Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengungkapkan ada beberapa doa yang bisa menjadi pembuka pintu rezeki. Doanya cukup mudah dibaca dan semoga mendatangkan berkah.

Doa 1

Setiap Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan Sholat Subuh, setelah salam, beliau membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa.

Artinya: "Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rezeki yang halal, dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik)." (HR Ibnu Majah nomor 925 dan Ahmad 6: 305, 322. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan hadits ini shahih)

Doa 2

Doa dari hadits 'Ali, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengajarkan doa berikut:

اللَّهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Allahumak-finii bi halaalika ‘an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika ‘amman siwaak.

Artinya: "Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu." (HR Tirmidzi nomor 3563. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan sanad hadits ini hasan)