Kisah Mualaf Christian Rontini sang Pemain Asing Andalan Persita Tangerang

MENGULIK kisah mualaf Christian Rontini, pemain asing klub Persita Tangerang. Melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Selasa 5 September 2023, pemain kelahiran Bagno a Ripoli, Italia, pada 20 Juli 1999 ini mengumumkan bahwa dirinya telah resmi memeluk Islam.

“Ash-hadu an la ilaha illa Allah, Wa ash-hadu anna Muhammadan Rasulu-Allah. Semoga Tuhan memberiku kekuatan dan berkat yang baik untuk awal baruku. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang datang dan berbagi hari yang indah ini dengan saya, saya akan selalu berdoa dan berharap yang terbaik untuk Anda. Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim AMEEN” tulis Christian Rontini pada unggahan Instagram-nya.

Kisah mualaf Christian Rontini ternyata banyak dibantu teman terdekatnya. Dia adalah Javlon Guseynov yang merupakan sosok yang mengajak bek Persita Tangerang ini untuk menjadi mualaf.

Terlebih lagi Javlon Guseynov juga hadir dalam prosesi pengucapan dua kalimat syahadat oleh Rontini yang digelar di Masjid Raya Al A'zhom, Tangerang, itu.

Tampak Rontini mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan peci di kepala. Tampak dalam potret tersebut Rontini mengucapkan syahadat di salah satu masjid.