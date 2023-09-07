Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Kisah Mualaf Christian Rontini sang Pemain Asing Andalan Persita Tangerang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |19:49 WIB
Kisah Mualaf Christian Rontini sang Pemain Asing Andalan Persita Tangerang
Kisah Mualaf Christian Rontini (Foto:Instagram)
A
A
A

MENGULIK kisah mualaf Christian Rontini, pemain asing klub Persita Tangerang. Melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Selasa 5 September 2023, pemain kelahiran Bagno a Ripoli, Italia, pada 20 Juli 1999 ini mengumumkan bahwa dirinya telah resmi memeluk Islam.

“Ash-hadu an la ilaha illa Allah, Wa ash-hadu anna Muhammadan Rasulu-Allah. Semoga Tuhan memberiku kekuatan dan berkat yang baik untuk awal baruku. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang datang dan berbagi hari yang indah ini dengan saya, saya akan selalu berdoa dan berharap yang terbaik untuk Anda. Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim AMEEN” tulis Christian Rontini pada unggahan Instagram-nya.

Kisah mualaf Christian Rontini ternyata banyak dibantu teman terdekatnya. Dia adalah Javlon Guseynov yang merupakan sosok yang mengajak bek Persita Tangerang ini untuk menjadi mualaf.

Terlebih lagi Javlon Guseynov juga hadir dalam prosesi pengucapan dua kalimat syahadat oleh Rontini yang digelar di Masjid Raya Al A'zhom, Tangerang, itu.

Tampak Rontini mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan peci di kepala. Tampak dalam potret tersebut Rontini mengucapkan syahadat di salah satu masjid.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/614/3122074/ustadz_derry_sulaiman-wNf5_large.jpg
Cerita Ustadz Derry Sulaiman soal Proses Bobon Santoso Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/614/3069459/kisah-artis-cantik-hollywood-emilie-dapat-hidayah-mundur-dari-dunia-film-masuk-islam-dan-berhijab-aaf2MgnP8B.jpg
Kisah Artis Cantik Hollywood Emilie Dapat Hidayah, Mundur dari Dunia Film, Masuk Islam, dan Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/614/3032462/apakah-lamine-yamal-beragama-islam-ini-kisah-unik-bocah-ajaib-pahlawan-timnas-spanyol-dari-keluarga-beragam-xAzKlh8EjJ.jpg
Apakah Lamine Yamal Beragama Islam? Ini Kisah Unik Bocah Ajaib Pahlawan Timnas Spanyol dari Keluarga Beragam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/614/3025563/kisah-mualaf-davina-karamoy-yang-merasa-damai-saat-baca-surat-al-isra-clUg6FgSyp.jpg
Kisah Mualaf Davina Karamoy yang Merasa Damai saat Baca Surat Al Isra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/614/3025451/kisah-mualaf-astrid-istri-uya-kuya-sempat-ditolak-keluarga-hingga-mukena-dibuang-2HM6xuSW99.jpg
Kisah Mualaf Astrid Istri Uya Kuya, Sempat Ditolak Keluarga hingga Mukena Dibuang
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement