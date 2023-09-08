Enzo Sternal Dicoret dari Timnas Prancis U-16 Usai Selebrasi Gol "Allah Maha Besar"

PEMAIN Timnas Prancis U-16 Enzo Sternal mencetak gol saat bermain di turnamen bergengsi Montaigu pada April lalu. Ia pun melakukan selebrasi dengan memuji "Allah Maha Besar".

Pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diungkapkan Enzo Sternal melalui tulisan di kaus dalam jersey-nya.

Ia melakukan selebgrasi gol dengan mengangkat jersey Timnas Prancis U-16 yang berwarna biru, lalu terlihat tulisan di kaus dalamnya yang berwarna putih "Allah Is Great" atau artinya "Allah Maha Besar".

Enzo Sternal merupakan pemain Muslim keturunan Aljazair yang lahir di Kota Nantes pada 28 Mei 2007. Ia kini membela klub Olympique Marseille dan memiliki posisi gelandang serang.