Abu Nawas Tahu Titik Tengah Bumi, Bikin Raja Bengong

ABU Nawas ternyata bisa tahu titik tengah bumi. Bermua dari Baginda Raja yang tidak pernah berhenti merenungkan fenomena-fenomena alam.

Apa yang dipikirkannya menimbulkan banyak pertanyaan. Tetapi dari hasil muhasabah itu, Baginda Raja tidak pernah berhasil menemukan jawaban yang memuaskan.

Suatu saat ia bertanya terkait batas jagat raya. Sejumlah ilmuwan, penasihat, dan orang-orang di istana tidak memberikan jawaban yang memuaskan atas kegelisahan pikiran Raja.

Seketika penasihat Raja menyarankan memanggil Abu Nawas. Siapa tahu manusia yang dikenal memiliki akal yang cerdik itu bisa memuaskan Baginda Raja.

Tidak lama Abu Nawas hadir di istana setelah dipanggil oleh pengawal. Di hadapan Abu Nawas, Raja mengatakan bahwa akhir-akhir ini dirinya sulit tidur karena keingintahuan menyingkap rahasia alam.

"Paduka Raja, rahasia alam manakah yang membuat Anda gelisah setiap malam karena ingin tahu?" tanya Abu Nawas, seperti dikutip dari nu.or.id, Sabtu (9/9/2023).