Apa Itu Siklus Air Hujan? Alquran dan Sains Jelaskan secara Lengkap

ALQURAN dan sains punya penjelasan lengkap terkait siklus air hujan. Banyak pemikiran yang muncul terkait terjadinya hujan.

Misalnya yang dialami orang-orang sekira abad 7 sebelum masehi (SM). Mereka mengira hujan terjadi akibat percikan air laut yang tertiup angin ke darat.

Sementara pada 1580, Bernard Palissy menyampaikan konsep tentang siklus air seperti yang dikenal dalam ilmu pengetahuan saat ini. Dijelaskan bahwa air dari laut menguap kemudian membentuk awan.

Awan tertiup angin ke daratan kemudian terjadilah hujan. Air yang turun dari hujan lalu membentuk danau, sungai, serta aliran air. Lalu kembali lagi ke lautan, dan begitu seterusnya.