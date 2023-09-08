Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apa Itu Siklus Air Hujan? Alquran dan Sains Jelaskan secara Lengkap

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |08:10 WIB
Apa Itu Siklus Air Hujan? Alquran dan Sains Jelaskan secara Lengkap
Ilustrasi Alquran dan sains menjelaskan lengkap siklus air hujan. (Foto: Okezone)
A
A
A

ALQURAN dan sains punya penjelasan lengkap terkait siklus air hujan. Banyak pemikiran yang muncul terkait terjadinya hujan.

Misalnya yang dialami orang-orang sekira abad 7 sebelum masehi (SM). Mereka mengira hujan terjadi akibat percikan air laut yang tertiup angin ke darat.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Sementara pada 1580, Bernard Palissy menyampaikan konsep tentang siklus air seperti yang dikenal dalam ilmu pengetahuan saat ini. Dijelaskan bahwa air dari laut menguap kemudian membentuk awan.

Awan tertiup angin ke daratan kemudian terjadilah hujan. Air yang turun dari hujan lalu membentuk danau, sungai, serta aliran air. Lalu kembali lagi ke lautan, dan begitu seterusnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement