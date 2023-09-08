Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Gara-Gara Lihat Santunan Anak Yatim, Gadis Cantik Ini Mantap Masuk Islam

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |12:10 WIB
Gara-Gara Lihat Santunan Anak Yatim, Gadis Cantik Ini Mantap Masuk Islam
Ilustrasi kisah mualaf gadis cantik Stella Kartika. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

GADIS cantik bernama Stella Kartika menceritakan perjalanan spiritualnya hingga mantap masuk Islam. Wanita asal Bali ini mengungkapkan meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat terjadi pertentangan dalam dirinya setelah kepercayaannya dulu mengajarkan Tuhan punya anak.

Stella kini sedang menempuh pendidikan S-2 di Bogor. Dia mengatakan sejak kecil menganggap Islam sebagai agama teroris.

Kisah mualaf gadis cantik Stella Kartika. (Foto: YouTube Rukun Indonesia)

Tiba-tiba saja pada tahun 2017, ia mengetahui bahwa ibunya menjadi mualaf. Stella sempat sangat marah dengan ibunya, namun akhirnya mereka berbaikan.

Berawal dari melihat ibunya sholat maghrib, Stella menjadi penasaran dengan ajaran agama Islam. ia pun mulai membandingkan agamanya dengan Islam.

"Katanya di agama saya dulu, Tuhan itu satu," ucap Stella, seperti dikutip dari kanal YouTube Rukun Indonesia, Ahad (10/9/2023).

"Memang kitab suci agama dulu itu bilangnya sembahlah Tuhan itu esa, satu. Tapi nyatanya kita mengenal trimurti. Itu manifestasikan sebagai Tuhan. Itu saya bingung, yang mana nih yang saya sembah? Yang mana nih yang kuat? Gitu kan," tambahnya. 

Halaman:
1 2
