HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Hari Sabtu Pagi untuk Menjemput Rezeki dan Keberkahan

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |07:09 WIB
Doa Hari Sabtu Pagi untuk Menjemput Rezeki dan Keberkahan
Ilustrasi doa hari Sabtu pagi untuk menjemput rezeki dan keberkahan. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH doa hari Sabtu pagi untuk menjemput rezeki dan keberkahan. Akhir pekan sangat baik tetap memperbanyak melakukan amalan salih, terutama berdoa.

Sejumlah doa menjemput rezeki dan keberkahan telah diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Ini seperti dijelaskan dalam dalil-dalil sahih.

Bagaimana saja lafadz doa tersebut? Berikut ini bacaan lengkapnya, sebagaimana dijelaskan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc, dikutip dari Rumaysho.com

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Doa 1

Setiap Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan Sholat Subuh, setelah salam, beliau membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa.

Artinya: "Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rezeki yang halal, dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik)." (HR Ibnu Majah nomor 925 dan Ahmad 6: 305, 322. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan hadits ini shahih) 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
