HOME MUSLIM HIJRAH

Kisah Mualaf Deddy Corbuzier dan Cobaan yang Dihadapi dari Keluarga

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |09:09 WIB
Kisah Mualaf Deddy Corbuzier dan Cobaan yang Dihadapi dari Keluarga
Ilustrasi kisah mualaf Deddy Corbuzier. (Foto: Instagram @mastercorbuzier)
A
A
A

KISAH mualaf Deddy Corbuzier akan dibahas dalam artikel kali ini. Ia mengucap dua kalimat syahadat pada 21 Juni 2019. 

Deddy Corbuzier menjadi mualaf didampingi Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Keputusan masuk Islam ini diyakini berdasarkan keinginan pribadi dan tanpa paksaan siapa pun.

Bahkan, Deddy Corbuzier membutuhkan waktu hampir delapan tahun sebelum akhirnya mantap meyakini agama Islam. Tepatnya ketika ia sudah bercerai dari Kalina Ocktaranny.

"Saya tidak pindah karena wanita juga. Saya pindah karena hidayah," ujar Deddy Corbuzier, seperti dinukil dari kanal YouTube-nya, Sabtu (9/9/2023). 

Deddy Corbuzier. (Foto: Istimewa/Instagram)

Ayah dari dua anak itu bahkan mengaku banyak belajar dari Gus Miftah dan ustadz lainnya untuk menjadi orang baik.

"Ternyata ajaran bagaimana menjadi orang yang lebih baik itu saya dapatkan dari sahabat saya yang Muslim, dan saya sangat nyaman," ungkapnya.

Keputusan Deddy Corbuzier untuk memeluk Islam memang tidaklah mudah. Ia menyatakan ada pertentangan dari beberapa anggota keluarga besarnya.

"Cuma kalau keluarga besar, mereka berpikirnya begitu saya mualaf, saya jadi radikal," ujar Deddy Corbuzier di kanal YouTube Cahaya untuk Indonesia bersama Habib Jafar. 

1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
