Apakah Benar Lahirnya Sapi Merah di Israel Pertanda Kiamat?

APAKAH benar lahirnya sapi merah di Israel pertanda kiamat? Ini sedang viral di linimasa media sosial. Sapi merah pertama dalam 2.000 tahun dilaporkan lahir di Israel. Kejadian ini seolah mengukuhkan ramalan Alkitab yang disebut-sebut telah menjadi kenyataan.

Baik dalam agama Kristen maupun Yudaisme, sapi dara merah ditampilkan dalam cerita tentang "akhir zaman". Kelahiran dan pengorbanan sapi merah konon mendahului pembangunan Kuil Ketiga di Yerusalem. Dalam Yudaisme Ortodoks arus utama, pembangunan kembali Candi atau Bait Suci akan terjadi sebelum kedatangan Mesias Yahudi.

Lantas apakah benar lahirnya sapi merah di Israel pertanda kiamat? Dalam hal ini datangnya kiamat kecil (sugra) dan kiamat besar (subro) sudah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada Surah Al A’raf:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, 'Bilakah terjadinya?' Katakanlah, 'Sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia." (QS Al A'raf: 187)