Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Gus Baha Ungkap Amalan Penggugur Kekafiran, Apa Itu?

Hantoro , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |08:11 WIB
Gus Baha Ungkap Amalan Penggugur Kekafiran, Apa Itu?
Ilustrasi Gus Baha ungkap amalan penggugur kekafiran. (Foto: Istimewa/YouTube)
A
A
A

GUS Baha mengungkap amalan yang dapat menjadi penggugur kekafiran. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan kata "kafir" dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Penggunaan kata kafir itu tidak hanya disampaikan kepada non-Muslim, namun ada juga yang dilontarkan kepada sesama Muslim.

KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau akrab disapa Gus Baha mencontohkan ada yang memegang nisan kuburan sambil mengucapkan kalimat tauhid "Laa ilaha illaallah", lalu sebagian orang mengatakannya kafir.

Ilustrasi kafir. (Foto: Istimewa/nu.or.id)

"Ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat 'Laa ilaha illaallah' dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir. Ini jadi paradoks," ujar Gus Baha saat mengisi istighasah beberapa waktu lalu.

Padahal, terang dia, lafal yang termasuk tahlil itu jika dilafalkan maka dapat menghapuskan dosa-dosa manusia.

Misalnya, seseorang sudah 70 tahun jadi kafir, kemudian ia membaca kaliamat syahadat, maka orang itu akan menjadi Muslim dan otomatis segala dosanya terdahulu akan diampuni. Jadi kalimat tauhid itu sebenarnya penggugur kekafiran. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kafir Amalan Gus Baha
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/330/3155513/gus_baha-K7ui_large.jpg
Lewat Tafsir Al-Mulk, Gus Baha Ajak Manusia Waspadai Krisis Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/330/3155432/gus_baha-GsnA_large.jpg
Gus Baha Ungkap Keutamaan Surat Al-Mulk, Hati-Hati Kelola Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/621/3069874/apa-beda-silaturahmi-dan-silaturahim-ini-kata-gus-baha-DYMjXmR2Ee.jpg
Apa Beda Silaturahmi dan Silaturahim? Ini Kata Gus Baha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/330/2957280/ceramah-gus-baha-sudah-rajin-sholat-tahajud-tapi-kok-tetap-melarat-8woDWHI0TR.jpg
Ceramah Gus Baha: Sudah Rajin Sholat Tahajud tapi Kok Tetap Melarat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/616/2946952/jadi-korban-ghibah-ini-cara-gampang-mengatasinya-kata-gus-baha-YIO94IMRBP.jpg
Jadi Korban Ghibah, Ini Cara Gampang Mengatasinya Kata Gus Baha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/616/2913463/gus-baha-ungkap-ibadah-haji-tidak-mahal-ini-caranya-agar-murah-raJKzPsUeX.jpg
Gus Baha Ungkap Ibadah Haji Tidak Mahal, Ini Caranya agar Murah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement