SERBA SERBI MUSLIM

Ikan Paus Punya Kemampuan Luar Biasa di Laut Lepas, Apa Itu? Alquran dan Sains Mengungkapnya

Hantoro , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |07:11 WIB
Ikan Paus Punya Kemampuan Luar Biasa di Laut Lepas, Apa Itu? Alquran dan Sains Mengungkapnya
Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap kemampuan luar biasa ikan paus di laut lepas. (Foto: Unsplash)
ALQURAN dan sains mengungkap kemampuan luar biasa ikan paus di laut lepas. Ikan paus merupakan salah satu ciptaan yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ikan paus yang berukuran besar adalah mamalia atau hewan melahirkan. Ikan berukuran raksasa ini mampu menjelajahi lautan luas.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Paus termasuk jenis mamalia yang keberadaannya cukup dinanti umat manusia. Salah satu jenisnya adalah paus biru. Jumlahnya lebih dari 150 ribu ekor sebagaimana telah diperkirakan oleh para ilmuwan.

Dijelaskan dalam "Buku Pintar Sains Dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, berat ikan paus biru sekira 130 ton dan panjangnya mencapai 35 meter. Jika dikalikan berat ikan paus biru ini dengan jumlah populasinya, hasilnya akan sangat besar. 

1 2 3
