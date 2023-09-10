Apa Arti Ulul Albab, Ciri-ciri, dan Tandanya?

APA arti dari Ulul Albab beserta ciri-ciri dan tandanya? Istilah Ulul Albab tentu kerap didengar dalam kisah-kisah zaman nabi dan para sahabat.

Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (10/9/2023), Ulul Albab adalah sebutan bagi seseorang yang dapat menggunakan akal sehatnya.

Dalam hal ini, ulul albab bermakna orang-orang yang senantiasa menggunakan akal sehatnya guna beriman kepada Allah SWT.

BACA JUGA: Mengetahui Sosok Ulul Albab yang Memiliki Kedudukan Terhormat dan Ahli Surga

Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Q.S Ali Imran ayat 190-191.

إِنَّفِي خَلْقِالسَّمَاوَاتِوَالأَرْضِوَاخْتِلاَفِاللَّيْلِوَالنَّهَارِلآيَاتٍلِّأُوْلِيالألْبَابِ

الَّذِينَيَذْكُرُونَاللّهَقِيَامًا وَقُعُودًاوَعَلَىَجُنُوبِهِمْوَيَتَفَكَّرُونَفِي خَلْقِالسَّمَاوَاتِوَالأَرْضِرَبَّنَامَاخَلَقْتَهَذا بَاطِلاًسُبْحَانَكَفَقِنَاعَذَابَالنَّارِ

Artinya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi Ulil Albab. (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”. (Ali Imran: 190-191).