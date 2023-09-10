Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Contoh Bacaan Idgham Bighunnah dalam Alquran

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |00:00 WIB
Contoh Bacaan Idgham Bighunnah dalam Alquran
Ilustrasi untuk bacaan idgham bighunnah (Foto: Pexels)
A
A
A

CONTOH bacaan idgham bighunnah berikut ini akan sangat membantu kaum Muslimin membaca ayat-ayat suci Alquran dengan baik dan benar. Belajar ilmu tajwid sangat penting untuk mencegah kesalahan dalam pengucapan huruf Arab yang dapat mengubah makna di Alquran.

Idgham bighunnah dalam hukum tajwid terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idghom bighunnah yang empat yaitu wau (و), nun (ن), ya (ي), mim (م). Cara membacanya dengan memasukan atau meleburkan suara nun sukun atau tanwin dalam huruf idghom dengan dengaung selama 3 harakat.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (9/9/2023), simak contoh bacaan idgham bighunnah dalam Alquran lengkap dengan cara membacanya berikut ini:

10. Surah Al-Baqarah ayat 8

مَنْ يَّقُوْلُ

Cara membacanya: “may yaqulu”

Nun sukun bertemu dengan ya (ي)

9. Surah Al-Baqarah ayat 10

مَرَضًا وَلَهُمْ

Cara membacanya: marada(n) wa lahum

Fathatain bertemu dengan huruf wau (و)

Halaman:
1 2
