Viral Driver Ojol Bagikan Hadiah ke Semua Penumpangnya, Netizen: Makin Banyak Rezekinya

VIRAL video yang memperlihat seorang driver ojol (ojek online) yang membagikan hadiah untuk para penumpangnya. Masya Allah, bikin para penumpangnya kagum.
Dikutip dari unggahan viral di akun Instagram @kisahsemangat, terlihat seorang wanita penumpang yang melihat tulisan ditempel di helm driver ojol tersebut. Tulisan itu berisi, "Kalau turun ambil 1 ya."
Penasaran dengan maksud tulisan tersebut, wanita penumpang itu lalu menanyakan langsung kepada driver ojol.
"Itu yang di helm maksudnya untuk ngasih oleh-oleh ke penumpang agar bisa akrab ke penumpangnya, mbak," jawab driver ojol dalam video viral tersebut.