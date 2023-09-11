Viral Driver Ojol Bagikan Hadiah ke Semua Penumpangnya, Netizen: Makin Banyak Rezekinya

Viral driver ojol selalu beri hadiah ke penumpangnya. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

VIRAL video yang memperlihat seorang driver ojol (ojek online) yang membagikan hadiah untuk para penumpangnya. Masya Allah, bikin para penumpangnya kagum.

Dikutip dari unggahan viral di akun Instagram @kisahsemangat, terlihat seorang wanita penumpang yang melihat tulisan ditempel di helm driver ojol tersebut. Tulisan itu berisi, "Kalau turun ambil 1 ya."

Penasaran dengan maksud tulisan tersebut, wanita penumpang itu lalu menanyakan langsung kepada driver ojol.

"Itu yang di helm maksudnya untuk ngasih oleh-oleh ke penumpang agar bisa akrab ke penumpangnya, mbak," jawab driver ojol dalam video viral tersebut.