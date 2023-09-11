Pakai Hijab dan Seragam SMA, Nagita Slavina Tampil Cantik Awet Muda

NAGITA Slavina terlihat awet muda ketika memakai hijab dan seragam SMA. Artis yang selalu menjadi pusat perhatian ini pun tampil cantik awet muda.

Pemilik nama lengkap Nagita Slavina Mariana Tengker tersebut belum lama ini bernostalgia ketika zaman sekolah dulu dengan mendatangi SMA-nya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ketika mendatangi SMA-nya, istri dari artis kondang Raffi Ahmad ini juga menggunakan seragam batik sekolah tersebut. Lengkap dengan hijab dan rok putih.

Mama Gigi –sapaan akrabnya– tidak datang sendiri. Ia ditemani Putri Zulkifli Hasan. Kedatangan tersebut diabadikan melalui unggahan di akun Instagram masing-masing.

"Naik bajaj dong. Mengenang waktu aku sama @putri_zulhas duduk di bangku sekolahan. Kita sahabatan dari zaman sekolah di sekolah yang sama. Ada yang tau gak kita dulu satu sekolah/satu angkatan/sekelas bareng di sekolahan apa namanya hayo?" tulis Nagita di unggahan @raffinagita1717.