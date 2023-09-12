Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

3 Alasan Kenapa Manusia Diwajibkan Ikhtiar

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |08:40 WIB
3 Alasan Kenapa Manusia Diwajibkan Ikhtiar
Ilustrasi ( Foto: Shutterstock)
A
A
A

ADA alasan kenapa manusia diwajibkan ikhtiar saat melakukan sesuatu yang dinginkan. Dalam pandangan agama Islam, ikhtiar adalah seseorang tengah berusaha semaksimal mungkin atau sungguh-sungguh, dan dalam jalur yang diridhoi Allah dalam mencapai keinginannya.

Lantas apa alasan kenapa manusia diwajibkan ikhtiar? Dalam al-Qur’an surah Ar-Ra’du ayat 11 menjelaskan manusia yang memang harus berikhtiar “Sesungguhnya allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’du [13]:11).

Bersemangatlah dan jangan malas dalam ikhtiar dengan mengambil sebab, namun sebagai insan yang beriman pada takdir Allah kita tidak boleh hanya bergantung pada sebab. Ketika sudah melakukan sebab maka bertawakallah kepada Allah dan sabar serta ridha dalam menyikapi hasil yang diberikan oleh Allah.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

“Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah dan janganlah kamu malas! Apabila kamu tertimpa sesuatu, janganlah kamu mengatakan ‘seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu’, tetapi katakanlah ‘Qaddarullah wa maa sya’a fa’ala’. Karena perkataan ‘seandainya’ akan membuka pintu syetan”. (HR. Muslim)

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/25/3183289//salat-8Y72_large.jpg
Momen Warga Mongolia yang Beragama Islam Melaksanakan Salat di Tengah Salju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172485//ilustrasi-lcDp_large.jpg
Majelis Taklim Harus Jadi Solusi Permasalahan Umat dan Bangsa
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement