3 Alasan Kenapa Manusia Diwajibkan Ikhtiar

ADA alasan kenapa manusia diwajibkan ikhtiar saat melakukan sesuatu yang dinginkan. Dalam pandangan agama Islam, ikhtiar adalah seseorang tengah berusaha semaksimal mungkin atau sungguh-sungguh, dan dalam jalur yang diridhoi Allah dalam mencapai keinginannya.

Lantas apa alasan kenapa manusia diwajibkan ikhtiar? Dalam al-Qur’an surah Ar-Ra’du ayat 11 menjelaskan manusia yang memang harus berikhtiar “Sesungguhnya allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’du [13]:11).

BACA JUGA: Serangakain Ikhtiar PPIH Menjaga Kesehatan Jemaah Haji Indonesia

Bersemangatlah dan jangan malas dalam ikhtiar dengan mengambil sebab, namun sebagai insan yang beriman pada takdir Allah kita tidak boleh hanya bergantung pada sebab. Ketika sudah melakukan sebab maka bertawakallah kepada Allah dan sabar serta ridha dalam menyikapi hasil yang diberikan oleh Allah.

BACA JUGA: Ikhtiar Kemenag Wujudkan Haji Ramah Lansia

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

“Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah dan janganlah kamu malas! Apabila kamu tertimpa sesuatu, janganlah kamu mengatakan ‘seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu’, tetapi katakanlah ‘Qaddarullah wa maa sya’a fa’ala’. Karena perkataan ‘seandainya’ akan membuka pintu syetan”. (HR. Muslim)