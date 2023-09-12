Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Manfaat Surat Al Mulk Gus Baha, Salah Satunya Menjaga dari Siksa Kubur

Alifah Mulyani , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |09:22 WIB
Manfaat Surat Al Mulk Gus Baha, Salah Satunya Menjaga dari Siksa Kubur
Ilustrasi Gus Baha mengungkap manfaat Surat Al Mulk bagi umat manusia. (Foto: Istimewa/YouTube TVNU)
MANFAAT Surat Al Mulk Gus Baha akan dibahas dalam artikel kali ini. Al Mulk merupakan surat ke-67 dalam kitab suci Alquran dan termasuk golongan Makkiyah atau turun di Kota Makkah.

Surat Al Mulk memiliki arti kerajaan. Penamaannya diambil dari kata Al Mulk yang terdapat pada ayat pertama.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau akrab disapa Gus Baha dalam ceramahnya yang diunggah akun YouTube Santri Gayeng mengungkap manfaat Surat Al Mulk.

Ia menjelaskan berkah Surat Al Mulk yang juga disebut Surat Tabarok, berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, dan tertulis dalam kitab Tafsir Jalalain.

Di antara keutamaan Surat Al Mulk, kata Gus Baha, adalah memberi keselamatan dan juga menjaga dari siksa kubur.

"Sumiyat hadzihi suroh al waqiah tal munjiyat. Munjiyat itu yang memberi keselamatan, Al Waqiah yang bisa menjaga dari siksa kubur," tutur Gus Baha dalam potongan ceramahnya. 

Halaman:
1 2 3
