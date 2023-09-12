Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Pria Menikahi Gadis Cantik Penjual Susu Kedelai, Ternyata Anak Ibu Gurunya

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |10:12 WIB
Viral Pria Menikahi Gadis Cantik Penjual Susu Kedelai, Ternyata Anak Ibu Gurunya
Viral pria menikahi gadis cantik penjual susu kedelai. (Foto: TikTok @fadhilah_nfi)
A
A
A

VIRAL video pria terpikat gadis cantik anak penjual susu kedelai hingga akhirnya menikah dan hidup bahagia. Pria itu diketahui bernama Mohammad Luqman Aiman Mustafa (28) asal Negeri Sembilan, Malaysia.

Aiman tidak menyangka akan berjodoh dengan teman sekolah sekaligus anak dari ibu gurunya sendiri.

Viral pria menikahi gadis cantik penjual susu kedelai. (Foto: TikTok @fadhilah_nfi)

"Kami satu sekolah, tapi lain kelas. Kami tidak banyak mengobrol karena dia (istrinya) pendiam, sedangkan saya nakal," ungkap Aiman, seperti dikutip dari laman Mstar, Selasa (12/9/2023).

"Selepas itu lost contact. Kami bertemu lagi pada Mei tahun lalu sewaktu menemani ibu saya membeli susu kedelai di rumahnya," imbuhnya.

Dilansir unggahan akun TikTok pribadinya @fadhilah_nfi, Aiman membagikan potret pernikahannya dengan Ummu Sakinah Ghazali (28), anak perempuan dari gurunya Habibah Ujang (62) yang kini menjadi mertuanya.

"Ketika anak murid jadi menantu, sudah bisa dipanggil ibu guru sebagai mak," tulis keterangan video viral tersebut. 

Halaman:
1 2
