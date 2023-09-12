Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Penjual Getuk Perdengarkan Murrotal dari Speaker Gerobaknya, Beda dari Lainnya

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |18:12 WIB
Viral Penjual Getuk Perdengarkan Murrotal dari Speaker Gerobaknya, Beda dari Lainnya
Viral penjual getuk memperdengarkan murrotal Alquran dari speaker gerobaknya. (Foto: Instagram @rabbaniresidence)
A
A
A

VIRAL penjual makanan tradisional getuk memperdengarkan murrotal atau bacaan ayat-ayat suci Alquran dari speaker gerobaknya. Ini berbeda dari lainnya, sebab biasanya penjual getuk memiliki ciri khas menyetel musik dangdut keras-keras menggunakan speaker di gerobaknya.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @rabbaniresidence, terlihat si penjual getuk sedang membungkus makanannya sambil mendengarkan murrotal Alquran di gerobaknya.

Viral penjual getuk memperdengarkan murrotal Alquran dari speaker gerobaknya. (Foto: Instagram @rabbaniresidence)

"Semoga Allah merahmati setiap orang yang selalu mengingat Allah dalam perjalanannya mencari rezeki," tulis keterangan unggahan viral tersebut.

"Seperti bapak penjual keliling ini. Di saat menjual getuk dagangannya, beliau selalu memperdengarkan lantunan ayat Alquran. Semoga Allah merahmati beliau dan keluarga. Aamiin," imbuhnya. 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Murrotal Penjual Getuk Getuk Viral
