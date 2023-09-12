Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Gara-Gara Raja Bermimpi, Abu Nawas Diusir dari Kampungnya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |05:13 WIB
Gara-Gara Raja Bermimpi, Abu Nawas Diusir dari Kampungnya
Ilustrasi Abu Nawas diusir dari kampungnya gara-gara Baginda Raja bermimpi. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
ABU Nawas diceritakan diusir dari kampungnya gara-gara Baginda Raja bermimpi. Bermula dari suatu malam Baginda Raja mimpi bertemu Abu Nawas di suatu tempat.

Baginda Raja memang kenal dekat dengan Abu Nawas, tapi tidak pernah sampai memimpikan sosok yang dikenal humoris dan mempunyai beribu akal cerdik itu.

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Baginda Raja lalu menanyakan pertanda mimpi tersebut kepada penasihat spiritual istana. Sang penasihat tegas mengatakan bahwa mimpi pertemuan Raja dengan Abu Nawas akan mendatangkan musibah. Oleh karena itu, Abu Nawas harus diusir dari kampungnya.

Dilansir nu.or.id, entah apa yang ada di benak si penasihat tersebut. Perjanjian dibuat agar Abu Nawas tidak kembali lagi ke kampung halaman dengan menaiki keledai. 

1 2 3
