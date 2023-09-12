Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Fuji Berangkat Umrah, Cantik Syari dan Elegan

Alifah Mulyani , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |11:16 WIB
Gaya Hijab Fuji Berangkat Umrah, Cantik Syari dan Elegan
Gaya hijab Fuji saat berangkat umrah. (Foto: Instagram @fuji_an)
A
A
A

FUJIANTI Utami atau lebih dikenal dengan Fuji baru saja berangkat melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci. Ia tidak sendirian, melainkan bersama kakak laki-lakinya Fadly Faisal.

Momen Fuji berangkat umrah tersebut dibagikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @fuji_an. Fuji pun terlihat sangat cantik dengan setelan gaya hijab.

Fuji. (Foto: Instagram @fuji_an)

Foto pertama saat keberangkatannya. Mengenakan seragam gamis hitam bermotif dan hijab hitam polosnya membuat Fuji terlihat syari elegan.

Pada foto kedua, Fuji terlihat manis saat mengenakan gamis yang didominasi warna hitam dengan sedikit aksen kuning, juga menggunakan kerudung hitam.

"Cuma manusia biasa, masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kurangnya, jadi tolong jangan berekspektasi apa pun ke aku ya," tulis Fuji dalam unggahan pada 11 September 2023 itu. 

